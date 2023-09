Lyrics: Kwaku Ananse by Amerado

Oh yo yo yo yo!

Mey3 dinn aa y3se memp3 Nipa

Mekasa nso a y3se mey3 Dede

Kwaku Ananse s3 mada mpo a

Na y3ka meho Nsem pii

Mabr3 Manya me kakra

Mede bi frassi

Me mene mu awo na mede nsa agu ase

Life is a wild carnival

Mo mma me nnye mani bi wai adaka muohye

Ekita me na wonni bi a metumi passé

I cherish every moment

Me,My spirit dey free

Life is a wild carnival

Mo mma me nnye mani bi wai adaka muohye

Mpempem tan,Mpempem d) me

Mе t) f)m du a m3san Asore

Mabusua didi a meho at) me

Mani mmrе wo mpaboa no K 3nk) me

You might also like

City Boys

Burna Boy

Lonely At The Top

Asake

YAYA

Black Sherif

Mpempem tan,Mpempem d) me

Me t) f)m du a m3san Asore

Mabusua didi a meho at) me

Mani mmre wo mpaboa no K 3nk) me

Nny3 de3 me p3 ne s3

Menam a me nan sisi f)m

Maank) a Abusua b3 da k)m

I do this for my family and myself

Dream nes3 y3 b3 kum k)m

Nny3 de3 me p3 ne s3

Menam a me nan sisi f)m

Maank) a Abusua b3 da k)m

I do this for my family and myself

Dream nes3 y3 b3 kum k)m

Oh Yooooo iii

I’m a soldier

One man soldier

Mensuro nsuo nsuro gya

(Oh yoo iii)

Oh Yooooo iii

I’m a soldier

One man soldier

Mensuro nsuo nsuro gya

Mpempem tan,Mpempem d) me

Me t) f)m du a m3san Asore

Mabusua didi a meho at) me

Mani mmre wo mpaboa no K 3nk) me

Mpempem tan,Mpempem d) me

Me t) f)m du a m3san Asore

Mabusua didi a meho at) me

Mani mmre wo mpaboa no K 3nk) me

Oh Yoooo iii

I’m a soldier

One man soldier

Mensuro nsuo nsuro gya

(Oh yoo iii)

Oh Yoooo iii

I’m a soldier

One man soldier

Mensuro nsuo nsuro gya

Mey3 dinn aa y3se memp3 Nipa

Mekasa nso a y3se mey3 Dede

Kwaku Ananse s3 mada mpo a

Na y3ka meho Nsem pii

Mey3 dinn aa y3se memp3 Nipa

Mekasa nso a y3se mey3 Dede Ah

Kwaku Ananse

Mada mpo a

Na y33b) me din saa pii

Mabr3 Manya me kakra

Mede bi frassi

Me mene mu awo na mede nsa agu ase

Life is a wild carnival

Mo mma me nnye mani bi wai adaka muohye

Ekita me na wonni bi a metumi passé

I cherish every moment

Me,My spirit dey free

Life is a wild carnival

Mo mma me nnye mani bi wai adaka muohye

Mpempem tan,Mpempem d) me

Me t) f)m du a m3san Asore

Mabusua didi a meho at) me

Mani mmre wo mpaboa no K 3nk) me

Mpempem tan,Mpempem d) me

Me t) f)m du a m3san Asore

Mabusua didi a meho at) me

Mani mmre wo mpaboa no K 3nk) me