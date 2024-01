Lyrics: Akokoa by Safo Newman

Akɔkoa, me home rete

Ɔfrɛ me sɛ, “Kwakye, bankye”

Ne ba barima deɛ, ɛyɛ Sweetie

Ɔmpɛ m’asɛm da, kankabi

Nsuo ankorɛ mmiɛnsa, meretwe

Efii a ɛwɔ fam, mɛtwitwi

Ɛnneɛma adeɛ ma, merebɛsi

Memposa nwieeɛ a, mennidi

Daabi o

Nsonsonoeɛ wɔ mu

Deɛ ɔyɛ me no, ɔnyɛ Joe Boy saa

Ɔgyegye no so mmoroso mmoroso

Ɔno deɛ, ne ba aah

Adeɛ a merehunu no, ɛnyɛ me nko

Ɛrekɔso mmea-mmea

Som Nyame

Nso ne dɔ ntra ne yam mma

Daabi o

Anɔpa

Ɔbɛkɔ asɔredanm′, na wato dwom

“Holy, Holy” (Praise Him!)

Ɛyɛ moma

Fa bɔ fam hɔ

Akyiriwia, Masalakyi (Alhamdulillah)

Ɔregu nsa

Nananom Bosom, fufu tɔ ɛmma no nni (wiɛw!)

Ɔwie a

Ɔbɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa

Anɔpa (Nyamesomfoɔ, montie me o)

Ɔbɛkɔ asɔredanm’, na wato dwom

“Holy, Holy”

Ɛyɛ moma (mfa ɔtan mmu dɔ, dɔ dasani o)

Fa bɔ fam hɔ

Akyiriwia, Masalakyi

Ɔregu nsa (na Nyame a Ɔwɔ soro hɔ yi, yɛnhu No o)

Nananom Bosom, fufu tɔ ɛmma no nni

Ɔwie a (ɛmma no nyɛ wo yam ba-)

Ɔbɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa

Oh-oh

Oh, oh-oh

Oh-oh

Nkyerɛ me sɛ ɔrehyɛ me den

Nokware wɔ hɔ, ntoto no ase

Deɛ ɔde me reyɛ yi deɛ, ɛyɛ nkoasom

Deɛ worekeka yi yɛ mmuammuaso

Me ntaadeɛ, ɛfa atete

Baabi a meda, ɛhɔ awewe

Ɔse, “Wompɛ deaa da abɔnten”

Nso nyɛ sɛ ebi a meyɛɛ asoɔden

Daabi o

Nsonsonoeɛ wɔ mu

Deɛ ɔyɛ me no, ɔnyɛ Joe Boy saa

Ɔgyegye no so mmoroso mmoroso

Ɔno deɛ, ne ba aah

Adeɛ a merehunu no, ɛnyɛ me nko

Ɛrekɔso mmea-mmea

Som Nyame

Nso ne dɔ ntra ne yam mma

Daabi o

Me maame, Maame Dora, frɛ no a

Na waka sɛ, me na memmu adeɛ

Me nana, Kwakye ba mu deaa, ɔtu fo o

Ɔse mete ne nkyɛn nti

‘Yɛ a menya abotare

Pam, pam, pa-nah

Pam, pam, pa-nah

Meyɛ akwadaa nti, boo, mɛyɛ no deɛn?

Pam, pam, pa-nah (uu-oo, oh)

Pam, pam, pa-nah (oh)

Meyɛ akwadaa nti, boo, mɛyɛ no deɛn?

Anɔpa

Ɔbɛkɔ asɔredanm′, na wato dwom

“Holy, Holy” (Praise Him!)

Ɛyɛ moma

Fa bɔ fam hɔ

Akyiriwia, Masalakyi (Alhamdulillah)

Ɔregu nsa

Nananom Bosom, fufu tɔ ɛmma no nni (wiɛw!)

Ɔwie a

Ɔbɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa

Anɔpa (Nyamesomfoɔ, montie me o)

Ɔbɛkɔ asɔredanm′, na wato dwom

“Holy, Holy”

Ɛyɛ moma (mfa ɔtan mmu dɔ, dɔ dasani o)

Fa bɔ fam hɔ

Akyiriwia, Masalakyi

Ɔregu nsa (na Nyame a Ɔwɔ soro hɔ yi, yɛnhu No o)

Nananom Bosom, fufu tɔ ɛmma no nni

Ɔwie a (ɛmma no nyɛ wo yam ba-)

Ɔbɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa

Nyamesomfoɔ, montie me o

Mfa ɔtan mmu dɔ, dɔ dasani o

Na Nyame a Ɔwɔ soro hɔ yi, yɛnhunu No o

Ɛmma no nyɛ wo yam ba anaa ɔdɔ foforɔ o