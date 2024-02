Awofo Sofo ɔpɛ dɛ ɔwɔme twɛlMe nso ma dodge noƆdene n’abɔkyɛl akosi fɔmn‘abɔkyɛl awaawaye(Jesus ei)n’abɔkyɛl awaawaye(Jesus ei)n’abɔkyɛl awaawaye(Jesus ei)Nabɔkyɛl awaawaye(Jesus ei)Nabɔkyɛl awaawaye(Jesus ei)Awofo Sofo ɔpɛ dɛ ɔwɔme twɛlMe nso ma dodge noƆdene n’abɔkyɛ akosi fɔmn‘abɔkyɛl awaawaye(Jesus ei)n‘abɔkyɛl awaawaye(Jesus ei)n‘abɔkyɛl awaawaye(Jesus ei)n‘abɔkyɛl awaawaye(Jesus ei)n‘abɔkyɛl awaawaye(Jesus ei)Ɔsɔ mebaaha b3gye mpaeb)Ad3n na wob3 use Psyçh)W’asa mase 1W’ase mase 2MmiensaStill mante ant)Oil no koraa manya ant))sofo moko momame d)kono na mendi be toS3 woy3 amaga a y3y3 amaga hoY3 nyinaa y3y3 Nyame ne mmaMe body y3 templeWoy3 me devil a mey3 wo devil aWob) base meb) trebleWop3 trouble a mey3 rambleMey3 KapoY3su ba )nante 3nso )fo p3s3 okye LamborMash3 lit te asore dan mu nanso osofo no camboOnni Bible ogu phone do saa na sofo w) tabletWab) same handle)w) IG, Facebook, Twitter henhen b3bea)sofo influencerCali j mb3 hy3eGangster

Awoyo sofo )wi asore mma ted3 atodo)poma ne tuo mehu no p3Na me tiw ne to)b) me dam mamb))kyer3 me k)m mamk)mAdwene ne no ak)ka)se 3p3d3 )mame Mpaeb))fer3me as)re mank)Holy water mant)B3bea 3p3d33 3de me fa h) noMe nim nti gyae k)Asoreba ndi me kyim3n3 asore ei wanhimB3bea adwene ne danoWofiri )b)fo aa Obinim(You’re a bad boy)Wogyen meho aaWob3y3 odwon s) koroboWogyimi nso aa merey3wo dweleebuuAfei me ne woba kye abolodoo

Nipa )b3ba fei no na way3 losoo