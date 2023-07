Lyrics: Terminator by King Promise

Audio: Terminator by King Promise

Stonebwoy, Medikal, Epixode, Keche, Quamina MP, Kuami Eugene, others express dislike for their lookalikes making money off them!

Video: Put You On by King Promise

Video: Yahitte Remix by King Paluta feat. Strongman, Amerado, Qwame Stika & Andy Dosty

Video: Accra Funfooler Remix by TsaQa feat. Medikal, Yaw Tog & Quamina MP

King Promise delivers a great Promiseland 2022

King Promise rounds off 5-star world tour at Promise Land 2022 with Sark, Gyakie, JoeBoy, Camidoh, Omah Lay, Joey B, Darkovibes, others

King Promise replies trolls calling him ‘Nungua De Paul’