List of nominees – Taabea Ghana Music Awards UK 2024

The list of nominees for the 2024 Taabea Ghana Music Awards UK have been announced at a well-attended event held at the Yaya La Parisienne.

Fans of artists and music lovers have from now till when the main event will be held, to vote for who they think deserves to win in each category.

Taabea Ghana Music Awards UK 2024 nominees

ARTISTE OF THE YEAR

Black Sherif

King Promise

Kuami Eugene

Nacee

Sarkodie

Stonebwoy

Shatta Wale

Amerado

UNCOVERED ARTISTE OF THE YEAR

Seven Kizs

Kasar

Lali X Lola

Keeny Ice

Kwesi Amewuga

Alaptawan

Safo Newman

Beeztrap KOTM

Fad Lan

Kwekus

Kofi Badd

REGGAE/DANCEHALL ARTISTE OF THE YEAR

Stonebwoy

Shatta Wale

Samini

Epixode

Ras Kuuku

NEW ARTISTE OF THE YEAR

Olivetheboy

King Paluta

Oseikrom Sikani

Estelle Safowaa

BEST GOSPEL ARTISTE

Diana Hamilton

Joe Mettle

Joyce Blessing

Mabel Okyere

Nacee

Perez Muzik

Piesie Esther

HIP HOP ARTISTE OF THE YEAR

Black Sherif

Sarkodie

Medikal

Jay Bahd

Amerado

HIP HOP SONG OF THE YEAR

Yaya – Black Sherif

Otan – Sarkodie

Scar – Gyakie ft. JDee

Sowutuomi – Medikal

Akantanii – Kweku Smoke

The Hardest – Amerado

Real Life – Shatta Wale

HIGHLIFE ARTISTE OF THE YEAR

Akwaboah

Kuami Eugene

Kofi Kinaata

Fameye

Sista Afia

BEST RAPPER OF THE YEAR

The Hardest – Amerado

Warning – Eno Barony

Boasiako – FimFim

5th August (7) – Lyrical Joe

We Made It – Medikal

Otan – Sarkodie

Dear God – Strongman

Obra – Kweku Smoke

MOST POPULAR SONG OF THE YEAR

Likor – KiDi ft. Stonebwoy

Terminator – King Promise

Monica – Kuami Eugene

Case remix – Mr Drew ft. Mophty

Aseda – Nacee

Aseda – King Paluta

Goodsin – Olivetheboy

Otan – Sarkodie

Into The Future – Stonebwoy

Kweku Ananse – Amerado

BEST COLLABORATION OF THE YEAR

Yahittie Remix – King Paluta ft. Kuami Eugene & Andy Dosty

Likor – KiDi ft. Stonebwoy

Case remix – Mr Drew ft Mophty

Manodzi’ – Stonebwoy ft. Angelique Kidjoe

Incoming’ – Shatta Wale ft. Tekno

Till We Die – Sarkodie ft. Ruger

Terminator – King Promise ft. Yong Jonn

Bambalika – D Black ft. KiDi

Vibration – Sefa ft. Meiway

BEST GOSPEL SONG OF THE YEAR

Anuonyam (Glory) – Mabel Okyere

Aseda – Nacee

Never Forget – KobbySalm ft. Kofi Karikari

Kaafo (Don’t Cry) – Perez Muzik

Mo – Piesie Esther

100Percent – Scott Evans

Say Amen – Diana Hamilton

Victory – Joyce Blessing

Tears of Joy – Patience Nyarko



SONGWRITER OF THE YEAR

Perez Muzik – Kaafo (Don’t Cry)

Fameye – Not God

Kofi Kinaata – Effiakuma Love

Sarkodie – Otan

Akwaboah – Asikyire

Stonebwoy – Manodzi ft. Angelique Kidjo

Emmanuel Gyamfi – Okaasa (He Speaks)

BEST AFROBEAT/AFROPOP ARTISTE OF THE YEAR

Gyakie

Camidoh

KiDi

King Promise

Mr Drew

Wendy Shay

Olivetheboy

MALE VOCALIST OF THE YEAR

Perez Muzik – Kaafo (Don’t Cry)

KiDi – I Lied

Camidoh – Brown Skin Girl

Kofi Karikari – You Are Great

Luigi Maclean – Mi Le (I Know)

Kobbe Mante – I Dey Trust You

FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

Niella – Temple

Abiana – Far Away

Joyce Blessing – Victory

Lordina The Soprano – His Grace

Queendalyn Yurglee – Hold My Hands

BEST MUSIC VIDEO OF THE YEAR

Wasted Eyes – Amaarae

Into the Future – Stonebwoy

Manodzi – Stonebwoy ft. Angelique Kidjo

Fate – Kuami Eugene

Broken Heart – DJ Vyrusky ft. Kuami Eugene

Oil In My Head – Black Sherif

Paradise – Black Sherif

100Percent – Scott Evans

Cryptocurrency – Kuami Eugene ft. Rotimi

Kweku Playman – Kweku Smoke

My Praise – Estelle Safowaa ft. Nacee

BEST AFROPOP SONG OF THE YEAR

Not God remix – Fameye ft. Stonebwoy

Rent Free – Gyakie

Till We Die – Sarkodie ft. Ruger

I Lied – KiDi

Terminator – King Promise

Into The Future – Stonebwoy

Bad Boy – Lasmid

Pon Gidi – Kimilist

BEST AFROBEATS SONG OF THE YEAR

Hossana – Banzy Banero Goodsin – Olivetheboy

Otello – Fancy Gadam ft. Kuami Eugene

Case remix – Mr. Drew ft. Mophty

Broken Heart – DJ Vyrusky ft. Kuami Eugene

Monica – Kuami Eugene

Likor – KiDi feat. Stonebwoy

BEST HIPLIFE SONG OF THE YEAR

Oh My Linda – Reggie ft. Jay Bahd, O’Kenneth & Kweku DMC

Twatis – Oseikrom Sikanii ft. Kweku Smoke

Eye Nwanwa – Guru

M’asesa – Jay Bahd ft. Kweku DMC & Skyface SDW

Y’ahite remix – King Paluta ft. Kuami Eugene

Akohwie Remix – YPee ft. Jhade Stone

BEST HIGHLIFE SONG OF THE YEAR

Party – Adina ft. Kofi Kinaata

My Darling – Akwaboah ft. Kwabena Kwabena

Overthinking – Kofi Kinaata

Vero – Kelvyn Boy

Africa Money – Wendy Shay Monica – Kuami Eugene

Kweku Ananse – Amerado

Aseda – KingPaluta

PRODUCER OF THE YEAR

Killbeatz – Terminator by King Promise

Beatz Vampire – Goodsin by OliveTheBoy

Atown TSB – Sowutuom by Medikal

Nacee – Aseda

Kuami Eugene – Monica

IzJoe Beatz – Kweku Ananse by Amerado

MOG Beatz – Otan by Sarkodie

Ball J – Eye Nwanwa by Guru

MOST DOMINANT FANBASE OF THE YEAR

Gadam Nation

Daddy Lumba Fans

Shatta Movement

Blacko Tribe

BHIM Nation

Meditants

Team Move

Sarknation

Shay Gang

UK BASED BEST DJ OF THE YEAR

DJ OZBERGA

DJ KK

DJ Paak

P Montana

DJ FiiFii Kwamz

DJ Mykz

DJ Special D

DJ Martin

DJ Nore

DJ Invisible



UK BASED UNCOVERED ARTISTE OF THE YEAR

Manye fi – Bun Dem

M.A – Everything

Chuka Stone – Kakap3

Black Morris (Negros Tou Moria) – Peirasmos

Emmanuel Gyamfi – Okaasa (He Speaks)

Myx Quest – Mine Mine Mine

UK BASED AFROBEATS/AFROPOP ARTISTE OF THE YEAR

Danny Lampo – Santiago

Kay Bryn – Fresh Boy

Manni B – Catch A Vibe ft. DJ Cizzy, Welzy, Star Vicy, Kay Bryn & Oseiboy

Star Vicy – Bo Me Din (SaY mY nAmE) ft. Adwoa Safoa & Kay Bryn

Marco Lowrey – Vibez (No Stress)

Charles Kalah – Police

Kevin Omarr – Decide

Star Vicy – Move remix ft. Welzy, Bollie & Oseiboy

Geo Wellington – Show Them

Ephraim – Obsession

Yaw Scott – Sugar Mommy

Drogo47 – Tema

Black Kat GH – Yenimko ft. MC Big Phil

UK BASED AFROBEATS/AFROPOP SONG OF THE YEAR

Decide – Kevin Omarr

Santiago – Danny Lampo

Fresh Boy – Kay Bryn

Yenimko – Black Kat GH ft. MC Big Phil

Catch A Vibe – Manni B ft. DJ Cizzy, Welzy, Star Vicy, Kay Bryn & Oseiboy

Show Them – Geo Wellington

Bo Me Din (SaY mY nAmE) – Star Vicy ft. Adwoa Safoa & Kay Bryn

Vibez (No Stress) – Marco Lowrey

Police – Charles Kalah

Move remix – Star Vicy ft. Welzy, Bollie, & Oseiboy

Obsession – Ephraim

Sugar Mommy – Yaw Scott

Tema – Drogo47

UK BASED HIGHLIFE SONG OF THE YEAR

Nana Aba – Joe Morr

Promise Land – Joseph Matthew

Ɛnyɛ Easy – Jo-z ft. Danno 1

Tonight – Charles Kalah

UK BASED HIGHLIFE ARTISTE OF THE YEAR

Joe Morr

Joseph Matthew

Jo-Z

UK BASED ARTISTE OF THE YEAR

Akubless – Ensei Ye

Nana Amankwah Tiah (Ekaada) – The Cross

Drogo47 – Tema

Danny Lampo – Santiago Kingsley Rymz – Kala Kumasi

Manni B – Mood for Pees

Kay Bryn – Fresh Boy

Joseph Matthew – Promise Land

Star Vicy – Bo Me Din (SaY mY nAmE)

Charles Kalah – Police

Yaw Scott – Haywire

Ephraim – Obsession

UK BASED GOSPEL SONG OF THE YEAR

My Praise (Mayeyie) – Francisca Amoah

Ensei Ye – Akubless

The Cross – Nana Amankwah Tiah ft. Lady Ann

Nyame Ye – Nana Ama Royal

Nyame Bekyere (God Will Provide) – Alex Acheampong ft. Young Missionaries

Nyame Beye – Minister Yaw Boateng

Meyi Waye – Frimpomaa

Meda Nase – Daniel Appiah-Adu

Nnoɔma Asesa – Minister Kofi Nyarko

If Not – Flodoo (Florencia Dovlo)

Okaasa (He Speaks) – Emmanuel Gyamfi

It Is Well – Zibah

UK BASED GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR

Daniel Appiah-Adu

Minister. Kofi Nyarko

Akubless

Nana Amankwah Tiah (Ekaada)

Minister Yaw Boateng

Emmanuel Gyamfi

UK BASED BEST COLLABORATION OF THE YEAR

NLT (No Long Thing) – Yaw Bossman ft. DJ Cizzy & Deon Boakye

Gbontuff – Joe Morr ft. Sarkodie

Ghana Girl – Ras Amankwatia ft. Lippy

Kala Kumasi – Kingsley Rymz ft. Phaize Gh & YPee

Catch A Vibe – Manni B ft. DJ Cizzy, Welzy, Star Vicy, Kay Bryn & Oseiboy

Bo Me Din (SaY mY nAmE) – Star Vicy ft. Adwoa Safoa & Kay Bryn

Move remix – Star Vicy ft. Welzy, Bollie, & Oseiboy

Yenimko – Black Kat GH ft. MC Big Phil

Ofee F333 – Flodoo (Florencia Dovlo) ft. King Jerry

UK BASED PRODUCER OF THE YEAR

DJ Cizzy – NLT (No Long Thing) by Yaw Bossman

DJ Cizzy – Catch A Vibe by Manni B

Charles Kalah – Police

Ephraim – Obsession

Stephen Annan – Okaasa

(He Speaks) by Emmanuel Gyamfi

Adeshia Studios – Ensei Ye by Akubless

Myx Quest – Mine Mine Mine

GHANAIAN EUROPEAN SONG OF THE YEAR

Dreams – DayVybes

Backcase – Neellzy

Seasons – Nana Fofie

Higher Praise – Wilmina

GHANAIAN EUROPEAN ARTISTE OF THE YEAR

DayVybes

Neellzy

Nana Fofie

Wilmina

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Akosua Agyepong

SPECIAL HONOUREE AWARD

Ofori Amponsah

Mark Darlington

